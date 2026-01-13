Tajani su Crans Montana | Giusto che Italia si costituisca parte civile è una tragedia per tutto il Paese

Il Senato si è riunito in silenzio per onorare le vittime della tragedia di Crans-Montana, prima dell’intervento del ministro Tajani. In questa occasione, Tajani ha sottolineato l’importanza che l’Italia si costituisca parte civile, evidenziando come si tratti di una tragedia che colpisce tutto il Paese. Un momento di riflessione e solidarietà condivisa, volto a fare memoria e rafforzare l’impegno istituzionale.

L'Aula del Senato si è raccolta in silenzio per ricordare le vittime della tragedia di Crans-Montana, prima dell'informativa del ministro degli Esteri Tajani. Il ministro nel suo intervento, ha ricordato l'impatto umano della tragedia: "Poche volte, in tutta la mia vita ho percepito e condiviso un dolore così straziante e un'angoscia così profonda".

Crans-Montana, Tajani: “Negligenze evidenti, giusto che l’Italia chieda di costituirsi parte civile” - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al Senato durante l'informativa sulla tragedia di Crans Montana ... dire.it

Crans, Montana, Tajani: "Giusto che l'Italia si costituisca parte civile" - Il ministro degli esteri Antonio Tajani nell’informativa al Senato sulla strage di Capodanno a Crans Montana in Svizzera dice: "La ricerca della verità è un dovere verso ... rainews.it

La moglie del titolare del bar bruciato a Crans Montana, Jessica Maric, è ai domiciliari con il braccialetto elettronico, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi. Le indagini vanno avanti anche in Italia e sono iniziate le autopsie sulle vittime. Oggi Tajani ha riferit - facebook.com facebook

Tajani in Senato: “La tragedia di Crans-Montana è anche la nostra. Giusto l’Italia sia parte civile” x.com

