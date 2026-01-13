Tajani in Senato | Su Crans-Montana giusto che l' Italia sia parte civile collaborare col Venezuela in Iran non saremo spettatori passivi

Il ministro degli Esteri Tajani ha presentato in Senato un aggiornamento sulla situazione internazionale, affrontando il caso di Crans-Montana e le recenti vicende in Venezuela e Iran. Ha sottolineato l'importanza di far parte civile nel processo di Crans-Montana, la volontà di collaborare con il Venezuela e la posizione dell’Italia rispetto alle questioni geopolitiche attuali. L’intervento fornisce un quadro chiaro delle priorità e delle strategie italiane su questi temi.

Crans-Montana, Tajani in Senato: “Negligenza evidente agli occhi di tutti, giusto che l’Italia si costituisca parte civile” - Il ministro degli Esteri in Senato: "Comportamenti di negligenza evidenti, chiediamo che ogni responsabilità venga accertata" ... ilfattoquotidiano.it

