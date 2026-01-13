Tajani in Senato | Su Crans-Montana giusto che l' Italia sia parte civile collaborare col Venezuela in Iran non saremo spettatori passivi
Il ministro degli Esteri Tajani ha presentato in Senato un aggiornamento sulla situazione internazionale, affrontando il caso di Crans-Montana e le recenti vicende in Venezuela e Iran. Ha sottolineato l'importanza di far parte civile nel processo di Crans-Montana, la volontà di collaborare con il Venezuela e la posizione dell’Italia rispetto alle questioni geopolitiche attuali. L’intervento fornisce un quadro chiaro delle priorità e delle strategie italiane su questi temi.
L'informativa del ministro degli Esteri su Crans-Montana, sul Venezuela e sul fronte geopolitico in generale Informativa di Tajani in Senato sulla strage di Crans-Montana, dove hanno perso la vita 6 ragazzi italiani, e sul Venezuela, nuovo fronte geopolitico dopo l'arresto di Maduro. Senza di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Tajani in Senato: "Su Crans-Montana giusto che l'Italia sia parte civile, collaborare col Venezuela, in Iran non saremo spettatori passivi" - DIRETTA
Leggi anche: Crans-Montana, Tajani in Senato: “Negligenza evidente agli occhi di tutti, giusto che l’Italia si costituisca parte civile”
Le comunicazioni di Tajani alla Camera su Crans-Montana e Venezuela; Tajani: «Caracas mi ha avvertito prima del rilascio. Poi ho parlato con loro» (Corriere della Sera); Tajani il 13 gennaio in Parlamento su Venezuela e Crans-Montana; Crans-Montana, Venezuela e Ucraina: Tajani e Crosetto in Parlamento.
La commozione di Tajani in Senato al ricordo della tragedia a Crans-Montana - Durante le comunicazioni al Senato sulla strage di capodanno, il vicepremier e ministro degli Esteri si lascia prendere dall'emozione: "E' stato veramente un colpo al cuore che ha lasciato un segno pe ... ilfoglio.it
Crans-Montana, Tajani in Senato: “Negligenza evidente agli occhi di tutti, giusto che l’Italia si costituisca parte civile” - Il ministro degli Esteri in Senato: "Comportamenti di negligenza evidenti, chiediamo che ogni responsabilità venga accertata" ... ilfattoquotidiano.it
Crans-Montana: Tajani al Senato: "Italia parte civile, seguiremo ogni passo dell’inchiesta" - "È giusto che l'Italia chieda di costituirsi parte civile nel processo, perché questa è una ferita che è stata inferta a tutto il Paese". msn.com
Crans-Montana, Tajani: Chiediamo chiarezza, giusto essere parte civile
Italia Viva. . In diretta dal Senato l'intervento di Ivan Scalfarotto sull'Informativa del Ministro Tajani riguardo la situazione in Venezuela - facebook.com facebook
#CransMontana, #Tajani al Senato: tragedia incommensurabile x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.