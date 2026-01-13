Tajani in Senato | Su Crans-Montana giusto che l' Italia sia parte civile collaborare col Venezuela in Iran non saremo spettatori passivi - DIRETTA

Il ministro degli Esteri Tajani ha condiviso in Senato le posizioni dell’Italia su diversi temi internazionali, tra cui la vicenda di Crans-Montana, il Venezuela e le questioni geopolitiche attuali. Durante l’informativa, sono stati affrontati aspetti come la presenza italiana come parte civile nel processo di Crans-Montana e le strategie di collaborazione con Venezuela e Iran, sottolineando l’impegno del nostro paese su questi fronti.

L'informativa del ministro degli Esteri su Crans-Montana, sul Venezuela e sul fronte geopolitico in generale Informativa di Tajani in Senato sulla strage di Crans-Montana, dove hanno perso la vita 6 ragazzi italiani, e sul Venezuela, nuovo fronte geopolitico dopo l'arresto di Maduro.

