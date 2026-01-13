Tajani | Grande gioia e soddisfazione per liberazione Trentini e Burlò Applausi bipartisan in Senato

Il senatore Tajani ha espresso grande soddisfazione per la liberazione dei cittadini Trentini e Burlò, avvenuta nella notte. La notizia è stata accolta con applausi bipartisan in Senato, sottolineando l'importanza di questa vicenda per il paese. Tajani ha condiviso l'emozione e il senso di gratitudine durante un intervento in aula, evidenziando il risultato positivo ottenuto grazie all'impegno delle istituzioni.

(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2026 "E' con emozione che condivido con quest'Aula la grande gioia e soddisfazione, mia personale e del Governo, per la liberazione nella notte di ieri dei connazionali Andrea Trentini e Mario Burlò, che ho accolto stamane con il Presidente del Consiglio all'aeroporto di Ciampino". Con queste parole il ministro degli Esteri ha aperto la sua informativa in Senato per la situazione in Venezuela. I senatori hanno accolto le sue parole con un lungo applauso mentre si alzavano in piedi. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

