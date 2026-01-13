Tajani al Senato sulla tragedia a Crans-Montana | Una ferita inferta a tutte le famiglie italiane Esigiamo che ogni responsabilità venga accertata

Tajani al Senato ha commentato la tragedia di Crans-Montana, sottolineando la sofferenza delle famiglie italiane e chiedendo l’accertamento di tutte le responsabilità. Dopo la liberazione dei due italiani in Venezuela, il dolore per la perdita dei giovani italiani in Svizzera si fa ancora più presente, ricordando la fragilità e le conseguenze di eventi tragici all’estero.

La gioia per la liberazione dei due italiani Alberto Trentini e Mario Burlò dopo una lunga detenzione in Venezuela cede rapidamente il passo al dolore nel ricordare i giovani italiani morti nella notte di San Silvestro, in Svizzera. «È giusto che l’Italia chieda di costituirsi parte civile nel processo perché questa è una ferita che è stata inferta non a qualche famiglia ma a tutte le famiglie italiane». A parlare è il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenuto nell’Aula del Senato per aggiornare sui tragici fatti avvenuti nella notte di Capodanno a Crans-Montana, dove nel locale “trappola” Le Constellation hanno perso la vita sei giovani italiani. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Crans Montana, Tajani al Senato: “Ferita aperta, l’Italia deve costituirsi parte civile” Leggi anche: Crans Montana, Tajani rassicura le famiglie: “Identificate 6 vittime, non sono italiane” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Le comunicazioni di Tajani in Senato su Crans-Montana e Venezuela; Tajani il 13 gennaio in Parlamento su Venezuela e Crans-Montana; Crans-Montana, rientrate salme dei ragazzi italiani. Il Niguarda: “Per i feriti sarà una battaglia”; Tragedia Crans-Montana e situazione in Venezuela, informative Tajani – Martedì alle 15.30 diretta anche con lis. Tajani in Senato: “La tragedia di Crans-Montana è anche la nostra. Giusto l’Italia sia parte civile” - L’informativa del ministro degli Esteri in aula sul rogo di Capodanno in Svizzera (“Lì ho versato lacrime in silenzio, chiediamo chiarezza”) e sul Venezuela ... msn.com

Crans-Montana, Tajani: "Poche volte nella mia vita ho percepito un dolore così straziante" - "Voglio ricordare insieme a voi, in quest’Aula, i nomi dei nostri connazionali che quella notte ci hanno lasciato: Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Giovanni Tamburi, Riccardo ... adnkronos.com

Tajani: A Crans-Montana angoscia e dolore raramente provati nella mia vita - (Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2026 "Poche volte, in tutta la mia vita e nella mia lunga attività pubblica, ho percepito e condiviso un dolore così straziante, un'angoscia così profonda", ha detto ... la7.it

Crans-Montana, Tajani: Chiediamo chiarezza, giusto essere parte civile

Tg2. . #Tajani al #Senato su connazionali liberi e #CransMontana: "Tragedia per intera comunità nazionale". Verso risoluzione bipartisan per "piena assistenza giudiziaria a famiglie". Al #Tg2Rai ore 13,00 #13gennaio - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.