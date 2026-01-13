Taglia alberi nel bosco 64enne muore schiacciato nel Bergamasco

Un uomo di 64 anni ha perso la vita questa mattina a Nembro, nel Bergamasco, a seguito di un incidente mentre tagliava alberi nel bosco di Lonno. La sua morte è stata causata da uno schiacciamento, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

(Adnkronos) – Un uomo di 64 anni è morto nella mattinata di oggi a Nembro, in provincia di Bergamo, in località Lonno. Secondo quanto si apprende, la vittima si trovava nel bosco ed è rimasta schiacciata da una pianta durante le operazioni di taglio degli alberi. L’infortunio, al momento, è stato riferito come non lavorativo. Sul . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Taglia gli alberi nel bosco, muore schiacciato da una pianta: tragedia a Nembro

Leggi anche: Taglia un albero in un bosco a Nembro e rimane schiacciato sotto la pianta: morto 64enne

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Stop al freddo, temperature su e torna la pioggia: da quando, il meteo; Sanzioni, inflazione e crollo del rial: così è nata la nuova rivolta in Iran; Sciopero oggi 13 gennaio, dai taxi alla scuola: chi si ferma; Iran, dai siti missilistici al programma nucleare: Pentagono presenta a Trump opzioni di attacco.

Taglia gli alberi nel bosco, muore schiacciato da una pianta: tragedia a Nembro - Stando a quando riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia un uomo di 64 anni ha perso la vita mentre era impegnato a tagliare alcuni alberi. ilgiorno.it