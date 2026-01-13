A Salerno, il progetto di riqualificazione del verde include il taglio di alberi malati e la piantumazione di nuovi gelsi senza frutti. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza e l’estetica delle aree verdi, come il parco Arbostella, contribuendo alla cura e alla valorizzazione del patrimonio naturale cittadino. Un intervento semplice, ma importante, per il benessere e la fruibilità degli spazi pubblici.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono gelsi senza frutti e sono destinati a far ritornare l’ombra nel parco giochi del parco Arbostella. Da questa mattina inizia la piantumazione delle nuove alberature, così come deciso dall’amministrazione comunale di Salerno che è stata costretta, non senza polemiche ed anche una battaglia giudiziaria, ad abbattere gli alberi che erano stati piantumati in precedenza per una questione di sicurezza. L’assessore all’ambiente Massimiliano Natella ha presenziato questa mattina alle prime operazioni di messa a dimora degli alberi che erano stati promessi all’indomani dei tagli che avevano scatenato l’ira di alcuni residenti, nonostante un apposito studio agronomico avesse certificato il cattivo stato di salute dei pini ed il rischio imminente di caduta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tagli e nuovi alberi, così Salerno cura il verde

