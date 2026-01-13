Tagli alle scuole | via libera al commissariamento Giani | Atto ingiusto

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il commissariamento di alcune regioni italiane, tra cui la Toscana, a causa dei tagli alle scuole. La decisione ha suscitato reazioni diverse, con il presidente Giani che ha definito l’atto ingiusto. La misura riguarda iniziative di riforma e tagli alle istituzioni scolastiche, segnando una fase di cambiamento nelle politiche regionali e nazionali.

FIRENZE – La rottura è definitiva. Il Consiglio dei Ministri ha deciso: scatta il commissariamento per la Toscana, insieme a Umbria, Sardegna ed Emilia Romagna. Sarà un commissario ad acta a dover attuare il piano di dimensionamento scolastico, ovvero gli accorpamenti degli istituti. Una mossa che colpisce le Regioni che, negli ultimi mesi, si erano opposte ai tagli imposti da Roma. Lo scontro si è consumato nella seduta odierna del Governo. A rappresentare la Toscana, su delega del presidente Eugenio Giani, c'era l'assessora all'istruzione Alessandra Nardini. Ha spiegato, ancora una volta, perché la Regione aveva scelto di sospendere l'iter.

Dl enti locali, via libera dal Senato sì a fiducia su testo con tagli alla sanità - Dopo un avvio 'travagliato' del provvedimento, il governo ha posto la fiducia a palazzo Madama sul ... affaritaliani.it

La giunta regionale di Fico potrebbe fare come l’Emilia-Romagna: contestare i tagli del governo Meloni senza disporre gli accorpamenti delle scuole, costringendo lo Stato a nominare un commissario ad acta. - facebook.com facebook

Regione commissariata sulla scuola, Todde: «Scelta sbagliata, no a tagli burocratici» x.com

