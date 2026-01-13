Szoboszlai dice che il Liverpool prende sul serio la FA Cup mentre Slot denuncia l’errore

Dominik Szoboszlai ha sottolineato l’impegno del Liverpool nella questa stagione, affermando che la squadra prende sul serio la FA Cup. La vittoria per 4-1 contro il Barnsley, ottenuta ad Anfield, sembra testimoniare la volontà dei Reds di competere con determinazione anche in questa competizione. Nel frattempo, il tecnico Slot ha evidenziato un errore commesso, aggiungendo un ulteriore elemento di analisi alla partita.

Dominik Szoboszlai afferma che il Liverpool era determinato a dimostrare che stava prendendo sul serio la FA Cup in questa stagione dopo aver battuto il Barnsley 4-1 al terzo turno ad Anfield. I Reds hanno superato un'ispirata prestazione di Barnsley e alla fine si sono assicurati un punteggio completo con Szoboszlai in porta con un goal meraviglioso per aprire le marcature, prima che il suo bizzarro errore consentisse ai Tykes di rientrare in partita nel primo tempo. Anche Jeremie Frimpong, Florian Wirtz e Hugo Ekitike sono andati a segno mentre gli uomini di Arne Slot hanno prenotato un pareggio contro il Brighton nel quarto turno, che si giocherà anche in casa.

