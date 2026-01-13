Svizzeri al ’Franchi’ Ma era lo stadio sbagliato

Svizzeri al ’Franchi’, ma non nello stesso stadio. Sebbene condividano il nome, gli impianti di Firenze e Siena sono strutture distinte, con caratteristiche e storie proprie. Questa distinzione evidenzia come un nome possa unire, ma non definire completamente un luogo. In questo testo, esploreremo le differenze tra i due stadi e il loro ruolo nel panorama sportivo italiano.

Lo stadio porta lo stesso nome. Ma è la sola cosa che hanno in comune l’impianto sportivo di Firenze e di Siena. Entrambi dedicati al senese (della Torre) Artemio Franchi, che è stato presidente di Figc e Uefa. Scomparso in un incidente automobilistico mentre andava a trovare il fantino Bastiano nell’agosto 1983. E’ stato il nome di questi due stadi (e, chissà, magari anche del navigatore) a giocare un brutto scherzo ad un gruppo di svizzeri. Che avevano comprato i biglietti (in tribuna) per assistere a Fiorentina-Milan, al ’Franchi’ sì ma del capoluogo toscano. E non al vecchio, caro Rastrello di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Svizzeri al ’Franchi’. Ma era lo stadio sbagliato Leggi anche: Stadio Franchi, al cantiere serve più spazio. Via lo storico mercato dietro la curva Leggi anche: Mone del Blocco: "Ramy era un bravo ragazzo, veniva da una famiglia perbene: era nel posto sbagliato al momento sbagliato" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans-Montana . Quattro milioni di franchi svizzeri spesi in cinque anni per tre locali e due ville, senza ipoteche. I legali delle famiglie sollevano dubbi: «Si indaghi anche su questo». Oggi interrogatorio in Procura. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.