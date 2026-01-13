Svizzera | Pd ' grazie a Mattarella e anche a Meloni e Tajani ora vogliamo giustizia'

Da iltempo.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito alle recenti dichiarazioni del Pd, si evidenzia un ringraziamento ai rappresentanti istituzionali italiani, tra cui Mattarella, Meloni e Tajani, per il loro ruolo e il sostegno dimostrato. L’attenzione si concentra ora sulla richiesta di giustizia, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso tra le istituzioni italiane e svizzere per affrontare le questioni in corso.

Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Grazi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per averci rappresentato durante i funerali a Martigny, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver voluto un momento di raccoglimento di tutta la politica e del Paese, al ministro Tajani per quanto fatto e per come l'ha fatto. Ci ha colpito molto vedere l'immagine della prima dichiarazione in cui ha detto sono qui come padre e come nonno. Lo abbiamo apprezzato molto e la ringraziamo". Lo ha detto, tra gli applausi dell'aula, il deputato del Pd Tony Ricciardi nel suo intervento dopo l'informativa alla Camera del ministro degli Esteri su Crans Montana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

svizzera pd grazie a mattarella e anche a meloni e tajani ora vogliamo giustizia

© Iltempo.it - Svizzera: Pd, 'grazie a Mattarella e anche a Meloni e Tajani, ora vogliamo giustizia'

Leggi anche: Il ricordo in Italia e Svizzera. Lacrime e rose bianche . Mattarella: "Ora giustizia"

Leggi anche: Atreju, Meloni accoglie sfida di Schlein e invita anche Conte: "Pronta a confronto con le opposizioni", Pd: "Porti anche Tajani e Salvini"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

svizzera pd grazie mattarellaSvizzera: Pd, 'grazie a Mattarella e anche a Meloni e Tajani, ora vogliamo giustizia' - "Grazi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per averci rappresentato durante i funerali a Martigny, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver voluto ... lanuovasardegna.it

svizzera pd grazie mattarellaMattarella in Svizzera: «Giustizia per le vittime» - ROMA Nel giorno in cui la Svizzera si ferma per onorare le quaranta vittime dell’incendio di Capodanno a Crans- corrieredellacalabria.it

Salvini (Lega): “Pd bocciato da italiani ora torna al governo grazie a Mattarella. Non è democrazia” - "Il Pd, bocciato dagli italiani, torna al governo grazie a Mattarella? quotidianosanita.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.