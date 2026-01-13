Svizzera | Pd ' grazie a Mattarella e anche a Meloni e Tajani ora vogliamo giustizia'

In seguito alle recenti dichiarazioni del Pd, si evidenzia un ringraziamento ai rappresentanti istituzionali italiani, tra cui Mattarella, Meloni e Tajani, per il loro ruolo e il sostegno dimostrato. L’attenzione si concentra ora sulla richiesta di giustizia, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso tra le istituzioni italiane e svizzere per affrontare le questioni in corso.

Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Grazi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per averci rappresentato durante i funerali a Martigny, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver voluto un momento di raccoglimento di tutta la politica e del Paese, al ministro Tajani per quanto fatto e per come l'ha fatto. Ci ha colpito molto vedere l'immagine della prima dichiarazione in cui ha detto sono qui come padre e come nonno. Lo abbiamo apprezzato molto e la ringraziamo". Lo ha detto, tra gli applausi dell'aula, il deputato del Pd Tony Ricciardi nel suo intervento dopo l'informativa alla Camera del ministro degli Esteri su Crans Montana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

