Svizzera | Pd ' grazie a Mattarella e anche a Meloni e Tajani ora vogliamo giustizia'
In seguito alle recenti dichiarazioni del Pd, si evidenzia un ringraziamento ai rappresentanti istituzionali italiani, tra cui Mattarella, Meloni e Tajani, per il loro ruolo e il sostegno dimostrato. L’attenzione si concentra ora sulla richiesta di giustizia, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso tra le istituzioni italiane e svizzere per affrontare le questioni in corso.
Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Grazi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per averci rappresentato durante i funerali a Martigny, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver voluto un momento di raccoglimento di tutta la politica e del Paese, al ministro Tajani per quanto fatto e per come l'ha fatto. Ci ha colpito molto vedere l'immagine della prima dichiarazione in cui ha detto sono qui come padre e come nonno. Lo abbiamo apprezzato molto e la ringraziamo". Lo ha detto, tra gli applausi dell'aula, il deputato del Pd Tony Ricciardi nel suo intervento dopo l'informativa alla Camera del ministro degli Esteri su Crans Montana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Il ricordo in Italia e Svizzera. Lacrime e rose bianche . Mattarella: "Ora giustizia"
Leggi anche: Atreju, Meloni accoglie sfida di Schlein e invita anche Conte: "Pronta a confronto con le opposizioni", Pd: "Porti anche Tajani e Salvini"
Svizzera: Pd, 'grazie a Mattarella e anche a Meloni e Tajani, ora vogliamo giustizia' - "Grazi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per averci rappresentato durante i funerali a Martigny, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver voluto ... lanuovasardegna.it
Mattarella in Svizzera: «Giustizia per le vittime» - ROMA Nel giorno in cui la Svizzera si ferma per onorare le quaranta vittime dell’incendio di Capodanno a Crans- corrieredellacalabria.it
Salvini (Lega): “Pd bocciato da italiani ora torna al governo grazie a Mattarella. Non è democrazia” - "Il Pd, bocciato dagli italiani, torna al governo grazie a Mattarella? quotidianosanita.it
Poesia del giorno di Il Salento in Svizzera Dolcissimi versi dedicati alla splendente Castro, da sempre definita come "LA PERLA DEL SALENTO". Ps: è severamente vietato ripostare la foto eliminando logo e firma. Grazie Complimenti @Fran - facebook.com facebook
Strage in Svizzera: dall’unità di crisi i primi nomi dei dispersi grazie alle segnalazioni delle famiglie x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.