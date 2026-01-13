Svizzera | Fontana ' accertare verità con massimo rigore'
L’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di altre 116. Fontana sottolinea l’importanza di accertare con rigore la verità sui fatti, in un momento in cui l’attenzione si concentra sulla ricostruzione e sulle indagini. La tragedia rappresenta un grave lutto per la comunità internazionale e richiede un’analisi accurata degli eventi.
Roma, 13 gen (Adnkronos) - "L'incendio scoppiato nella notte di Capodanno all'interno di un locale a Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato la morte di 40 persone di diverse nazionalità e 116 feriti. Tra le vittime ci sono anche sei giovani italiani: Achille, Chiara, Emanuele, Giovanni, Riccardo e Sofia e altri 14 connazionali sono rimasti gravemente feriti. Stavano festeggiando l'arrivo del nuovo anno con la gioia di vivere tipica della loro età. Avevano un'intera vita davanti". Lo ha detto nell'aula di Montecitorio il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana durante la commemorazione delle vittime di Crans-Montana, in Svizzera. 🔗 Leggi su Iltempo.it
