Suxen nature experience presenta i nuovi appuntamenti 2026
Suxen Nature Experience annuncia i nuovi appuntamenti per il 2026. Il centro, dedicato al benessere e alla crescita personale, propone un calendario di incontri e attività pensati per favorire la consapevolezza, il dialogo autentico e la riconnessione con sé stessi e l’ambiente naturale. Un’opportunità per approfondire il proprio percorso di crescita in un contesto sobrio e rispettoso.
Suxen, centro di riferimento per il benessere e la crescita personale inaugura il nuovo anno con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla consapevolezza, al dialogo autentico e alla riconnessione con sé stessi e con la natura. A guidare ogni esperienza è la dottoressa Giuliana Gellini. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
