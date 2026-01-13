Supplenze docenti 2025 26 | bollettini da GPS anche a gennaio AGGIORNATO

Per il prossimo anno scolastico 2025/26, le supplenze dei docenti provenienti dalle GPS saranno assegnate fino a gennaio. L’ultimo turno di nomina è stato completato il 31 dicembre 2025, con molte prese di servizio programmate per il 7 gennaio. Si raccomanda di verificare i decreti ufficiali e le comunicazioni degli Uffici Scolastici per aggiornamenti e dettagli specifici.

Ultimo turno di nomina dalle GPS è stato attribuito il 31 dicembre 2025. Quasi tutti gli Uffici Scolastici hanno posto la presa di servizio il 7 gennaio (si consiglia di controllare il relativo decreto). I posti derivanti dalle rinunce dovranno essere trattati ancora una volta da GPS, in quanto comunque disponibili entro il 31 dicembre.

