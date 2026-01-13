Supplenze 2026 | ecco gli ultimi interpelli alla ricerca di insegnanti

Ecco gli ultimi interpelli relativi alle supplenze per l’anno scolastico 2025/26. La procedura, confermata dall’OM n. 88/2024, sarà attivata una volta esaurite le graduatorie di istituto, quando non saranno più disponibili candidati disposti ad accettare le supplenze. Questa fase rappresenta un passaggio importante per l’assegnazione di incarichi temporanei agli insegnanti, garantendo la copertura delle esigenze didattiche residue.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

