Supervisionati edifici storici ospedale casa di riposo e tutti i plessi scolastici

Il Comune di Forlimpopoli ha comunicato che, a seguito delle recenti scosse di terremoto, l’ufficio tecnico, con il supporto della Protezione Civile, ha effettuato una verifica accurata di edifici storici, ospedale, casa di riposo e plessi scolastici. Questa attività mira a garantire la sicurezza di tutti gli edifici pubblici e privati, assicurando interventi tempestivi e adeguati in caso di necessità.

Questo l'aggiornamento dal Comune di Forlimpopoli: “A seguito delle scosse di terremoto avvenute in mattinata l'ufficio tecnico del Comune con l'aiuto della Protezione Civile ha provveduto immediatamente alla supervisione degli edifici storici, dell'ospedale, della casa di riposo e di tutti i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: "Risorse ingenti per i plessi scolastici" Leggi anche: Apre la Casa di comunità di Zogno: servizi sanitari accorpati in due edifici storici del paese Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ospedali storici italiani, cinque francobolli ne celebrano il patrimonio storico-culturale - Gli ospedali storici italiani rappresentano un importante patrimonio storico che affonda le radici in un altrettanto importante patrimonio di valori quali carità, medicina, spiritualità, cultura. blitzquotidiano.it Ospedale, via ai lavori per 3 milioni. Ma il restauro principale salta di nuovo - La tranche di lavori da 3 milioni di euro derivanti dalla ricostruzione sisma sta per partire, ma purtroppo metterà in sicurezza solo una minima parte dell’ex ospedale, edificio storico che versa in ... lanazione.it

