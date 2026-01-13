Sulla strada statale 114 a Mascali arriva il sistema T-Red per monitorare le infrazioni
A Mascali, sulla strada statale 114, è in fase di installazione il sistema T-Red per il monitoraggio delle infrazioni semaforiche. Posizionato all’incrocio tra la statale 114, viale Immacolata e via Mercurio, il sistema mira a migliorare la sicurezza stradale attraverso il controllo delle violazioni del rosso, contribuendo a ridurre i rischi e a garantire una viabilità più regolamentata.
