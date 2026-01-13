Sulla Groenlandia la Danimarca apre al compromesso

La Danimarca ha annunciato una possibile apertura al compromesso riguardo alla Groenlandia, mentre gli Stati Uniti manifestano l’intenzione di assumere il controllo dell’isola artica. Donald Trump ha ribadito la volontà di impedire a Russia e Cina di espandere le proprie influenze nella regione. La questione si inserisce in un contesto di interessi strategici e geopolitici, con tensioni che coinvolgono più attori internazionali e sollevano questioni di sovranità e controllo territoriale.

Gli Stati Uniti assumeranno il controllo della Groenlandia, «in un modo o nell'altro». Donald Trump non sembra avere intenzione di abbandonare le mire sull'isola artica, e insiste sul voler impedire alla Russia o alla Cina di fare lo stesso, un'argomentazione che Pechino definisce solo «una scusa» per perseguire le sue ambizioni territoriali. Dopo le rinnovate minacce del presidente americano, la premier danese Mette Frederiksen avverte che lo scontro sulla Groenlandia si trova a un «momento cruciale» e il suo Paese è «a un bivio». Le parole del tycoon hanno scosso le capitali dei membri della Nato e costretto l'Europa a valutare piani che potrebbero dimostrare l'impegno per la sicurezza nell'Artico.

TRUMP MINACCIA LA FORZA IN GROENLANDIA! La Danimarca è nel panico, UE balbetta, Meloni tace!

Off The Record | Ecco l'offerta della Danimarca agli Usa: «In Groenlandia fino a 10 basi militari. E aperture su petrolio e terre rare», @GiuseppeSarcina | @Corriere x.com

VENDERESTI IL TUO PAESE PER 100 MILA DOLLARI Secondo fonti Reuters, l’amministrazione Trump sta considerando una proposta singolare e controversa per convincere i circa 57.000 abitanti della Groenlandia a separarsi dalla Danimarca e unirsi agli - facebook.com facebook

