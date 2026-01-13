Sulla e45 pericoli maggiori che in A14 | l' appello di Noi Moderati per premiare gli agenti della Stradale

Da cesenatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Noi Moderati evidenzia i maggiori rischi della E45 rispetto all'A14, sostenendo il sindacato Siulp. Daniele La Bruna chiede riconoscimenti economici e rinforzi per gli agenti della Polizia Stradale di Bagno di Romagna, che operano quotidianamente sulla strada. L’intervento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza della sicurezza e del corretto supporto agli agenti di polizia impegnati su questa arteria.

“Rischi immensamente maggiori rispetto all'autostrada”: Daniele La Bruna (Noi Moderati) scende in campo a sostegno del sindacato di Polizia Siulp, chiedendo riconoscimenti economici e rinforzi per il distaccamento di Bagno di Romagna, impegnato quotidianamente sulla e45.“Avendo operato sulla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

