Sul finale di Stranger Things si sono fatte molte discussioni, ma pochi hanno notato le vere fonti di ispirazione. Se non sei appassionato di videogiochi o di Dungeons and Dragons, potrebbe sfuggirti il significato più profondo di alcuni dettagli e riferimenti nascosti. Comprendere queste influenze permette di apprezzare appieno la complessità della serie e il suo legame con la cultura pop degli anni '80.

Forse, se non sei un po' gamer e un fan di Dungeons and Dragons, il finale di Stranger Things, lo capisci solo fino a un certo punto e, in parte, te lo perdi. Il dubbio sorge davanti alle tante lamentele (e relative ipotesi di falsa conclusione) che si sono diffuse appena è stata liberata la puntata conclusiva dello show. Così, i Duffer creatori, autori e spesso registi del cult Netflix sono venuti a loro modo in aiuto dei fan spiegando a cosa si erano ispirati nel girare il capitolo ultimo e definitivo dei ragazzi di Hawkins e Undici. Beh, si trattava di un videogioco in ambiente fantasy: Baldur's Gate 3, fortunatissimo, vincitore di diversi premi, e molto affine al mondo di D&D, una sorta di pilastro dell'intera opera. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sul finale di Stranger Things si è detto di tutto, ma in pochi hanno colto da cosa è stato ispirato

Leggi anche: Stranger Things 5: le pochi morti sul finale sono colpa de Il Trono di Spade?

Leggi anche: Stranger Things 5, i film che hanno ispirato la nuova stagione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Stranger Things il finale non è reale? Tutto quello che sappiamo sulla puntata segreta del 7 gennaio e sul Conformity Gate; Il finale di Stranger Things è il miglior regalo che si potesse fare alla generazione X e Alpha; Stranger Things non è davvero finita? La teoria Conformity Gate sta facendo impazzire il fandom e cosa c’entra il 7 gennaio; Il finale di Stranger Things non era ancora pronto ad inizio produzione | è stato scritto all’ultimo momento.

Stranger Things, il vero finale spiegato dai creatori: cosa è successo davvero a Undici - Parlano i fratelli Duffer, i creatori di Stranger Things, una delle serie Netflix di maggior successo arrivata alla sua conclusione dopo dieci anni e cinque stagioni ... corrieredellosport.it