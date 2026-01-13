Negli ultimi anni il Marvel Cinematic Universe ha dovuto fare i conti con un’accoglienza critica altalenante e risultati commerciali non sempre costanti, tra film e serie TV. Questa situazione ha spinto i Marvel Studios a rivedere la propria strategia per la Saga del Multiverso, culminando nell’attesissimo Avengers: Doomsday. Il film-evento viene presentato come un vero ritorno alle origini, un grande finale pensato per replicare l’impatto culturale dei precedenti capitoli degli Avengers. Al centro di questa svolta c’è anche una decisione clamorosa: il ritorno di Robert Downey Jr. nel franchise, questa volta però nei panni del villain Doctor Doom e non più di Iron Man. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sue Storm e il Sub-Mariner si incontreranno in Avengers: Doomsday – La controversia dai fumetti al live action

Leggi anche: Il trailer degli X-Men di Avengers: Doomsday è finalmente online e mostra Sentinelle e costumi fedeli ai fumetti

Leggi anche: Serie live-action di fumetti considerata la peggiore dopo 27 anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Avengers: Doomsday, è trapelato online il quarto trailer con Black Panther, Namor e i Fantastici Quattro (e il video rubato circola sui social).

Sue Storm guida i Fantastici Quattro: ecco il nuovo ruolo chiave in “Gli Inizi” - Il produttore Grant Curtis conferma che nella versione Marvel “Gli Inizi” la Donna Invisibile assume il comando del team, segnando una svolta nel film. cartoonmag.it

Thor Will Return | Avengers: Doomsday in Theaters December 18, 2026

Take control of the waves with the Sea Storm 14 ft! Compact, powerful, and built for adventure – the Sea Storm 14 ft is perfect for fishing trips, family fun, or simply escaping to the open water. Strong & reliable design Easy to handle Big adventur - facebook.com facebook