Sudan superati i 1.000 giorni di conflitto armato | oltre 21 milioni di persone affrontano la fame ogni giorno

Dopo oltre 1.000 giorni di conflitto, il Sudan si trova ancora in una grave crisi umanitaria. La violenza, gli sfollamenti e la fame coinvolgono più di 21 milioni di persone, con due carestie dichiarate in meno di un anno. Questa situazione evidenzia la complessità e la gravità della crisi, richiedendo attenzione e interventi concreti per alleviare le sofferenze della popolazione.

Dopo 1.000 giorni di violenza, fame e sfollamenti, il Sudan resta intrappolato in una crisi umanitaria senza precedenti, con due carestie dichiarate in meno di un anno e 21 milioni di persone che soffrono la fame.. Milano, 13 gennaio 2026 – Amina (nome di fantasia per questioni di sicurezza) è una donna sudanese sfollata all’interno del proprio Paese. Lei e la sua famiglia sono arrivate nella comunità che oggi li ospita senza nulla. Fuggivano dalla violenza e oggi sopravvivono grazie a piccoli lavori in un mercato locale. La scarsità di cibo e acqua è una costante: mantenere un’igiene di base è una lotta quotidiana e l’insicurezza è tale che persino tornare a casa con gli aiuti umanitari ricevuti — scorte di cibo e acqua — significa vivere nella paura che possano essere rubati lungo il tragitto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sudan, superati i 1.000 giorni di conflitto armato: oltre 21 milioni di persone affrontano la fame ogni giorno Leggi anche: Multe a Prato, la stima: oltre 21 milioni nel 2026, ogni giorno una valanga di contravvenzioni stradali Leggi anche: Sudan, Msf denuncia: "Oltre 1,5 milioni di persone fuggite in Egitto dal 2023 a causa della guerra, raccontano di una situazione insostenibile" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sudan: mille giorni di guerra e crisi umanitaria. Sudan, 1.000 giorni di conflitto: 12 milioni di sfollati - 000 giorni di conflitto in Sudan quasi 12 milioni di persone, di cui più di 5 milioni di minori sono stati sfollati. savethechildren.it

Emergenza umanitaria in Sudan: 1.000 giorni di conflitto e crisi alimentare - La situazione in Sudan è estremamente critica, con milioni di persone a rischio a causa del conflitto armato e della grave crisi alimentare. notizie.it

SUDAN, 12 MLN SFOLLATI, - 000 giorni da quando un conflitto brutale ha travolto il Sudan, distruggendo famiglie, comunità e rubando il futuro di un'intera generazione di minori. 9colonne.it

La guerra in Sudan sta producendo una delle crisi umanitarie più gravi al mondo ma lontano dai riflettori. A pagare il prezzo più alto sono i bambini, colpiti da livelli di malnutrizione mai registrati prima in un contesto di conflitto. Nel Darfur e in altre regioni del P - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.