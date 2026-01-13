Su Trump l’Europa deve uscire dalla fase della negazione

In Europa, cresce la consapevolezza della necessità di affrontare con realismo il nuovo scenario politico negli Stati Uniti, con particolare attenzione a Donald Trump. È importante riconoscere i cambiamenti in atto e adattare le strategie, evitando di rimanere in una fase di negazione. Comprendere le implicazioni di questa evoluzione è essenziale per rispondere efficacemente alle sfide e alle opportunità che si presentano.

In tutta Europa le persone più consapevoli cominciano a fare i conti con la realtà del nuovo potere americano. Prima di tutto, si tratta di dare battaglia per far uscire le élite politiche dell’Unione dalla fase della negazione. Sul Financial Times, Gideon Rachman, il principale commentatore di politica estera del giornale, scrive che sulla Nato l’Europa deve «pensare l’impensabile», cioè considerare la possibilità che uno scontro con gli Stati Uniti sulla Groenlandia segni la fine dell’Alleanza Atlantica e richieda dunque di sostituirla con un nuovo trattato sulla sicurezza europea. Sullo stesso giornale, domenica, Martin Sandbu ha scritto che più l’Europa paga per tentare di ingraziarsi Trump – accettando accordi commerciali-capestro, interferenze nelle elezioni e pressioni per deregolamentare la rete in favore dei giganti delle piattaforme, e soprattutto caricandosi pressoché sola il costo del sostegno all’Ucraina – meno convincente appare la logica della sua strategia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Su Trump l’Europa deve uscire dalla fase della negazione Leggi anche: Cosa può e deve fare l’Europa per uscire dalla trappola fra America e Cina Leggi anche: Calenda: "Meloni ha cambiato linea su Kyiv. Ora deve scegliere: o Trump o l'Europa" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Donald Trump ha lasciato intendere che la sua ambizione di acquisire la Groenlandia potrebbe entrare in conflitto con la necessità di mantenere l’unità della Nato, l’alleanza che lega Stati Uniti ed Europa dal secondo dopoguerra. Intervistato dal New York Ti - facebook.com facebook Il tallone di Achille di Trump. L’Europa ha il coltello del debito americano dalla parte del manico. Se avessimo l’unione europea dei capitali che gli scellerati sovranisti di casa nostra tuttora impediscono, sarebbe giusto il momento di passare dai comunicati sta x.com

