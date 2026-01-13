Studentessa scomparsa a Teolo al setaccio il Monte Madonna

Da ildifforme.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ricerche della studentessa di 22 anni, Annabella Martinelli, scomparsa a Teolo (Padova), sono riprese questa mattina. Le operazioni si concentrano ancora sulla zona del Monte Madonna e del Passo delle Fiorine, nei Colli Euganei, dove erano stati avviati gli approfondimenti nelle giornate precedenti. La Prefettura ha deciso di proseguire con le ricerche, mantenendo alta l’attenzione sulla zona in attesa di eventuali sviluppi.

(Adnkronos) – Sono riprese stamane a Teolo (Padova) le ricerche della studentessa di 22 anni Annabella Martinelli, dopo che ieri pomeriggio la Prefettura di Padova ha deciso di andare avanti con le ricerche ad oltranza e sempre nella zona del Monte Madonna e del Passo delle Fiorine, nel cuore dei Colli Euganei.   La ragazza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

studentessa scomparsa a teolo al setaccio il monte madonna

© Ildifforme.it - Studentessa scomparsa a Teolo, al setaccio il Monte Madonna

Leggi anche: Studentessa scomparsa a Padova, colli euganei al setaccio

Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa da Padova, ultime notizie: ricerche a Teolo, tutte le ipotesi al vaglio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Annabella Martinelli, la ragazza scomparsa a 22 anni: Colli Euganei al setaccio, il cellulare è muto dal 7 gennaio; Annabella Martinelli, continuano le ricerche della studentessa di 22 anni scomparsa da 5 giorni VIDEO; Altra giornata di inutili ricerche: non si trova la 22enne; Padova, 22enne scomparsa da quattro giorni: l'appello della famiglia.

studentessa scomparsa teolo setaccioAnnabella scomparsa, il giallo delle pizze e dei profili social chiusi. La famiglia: “Non vogliamo spaventarla” - I familiari di Annabella Martinelli hanno reso privati i profili social della 22enne scomparsa a Teolo il 6 gennaio scorso ... fanpage.it

studentessa scomparsa teolo setaccioLa studentessa non si trova: la sua scomparsa avvolta nel "giallo" - Sotto il coordinamento della Prefettura di Padova anche oggi 12 gennaio sono andate avanti le ricerche di Annabella Martinelli. padovaoggi.it

studentessa scomparsa teolo setaccioAnnabella Martinelli, la ragazza scomparsa a 22 anni: Colli Euganei al setaccio, il cellulare è muto dal 7 gennaio - Annabella posa in vestito da sera, il sorriso aperto, i capelli biondi con le punte rosa. ilmattino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.