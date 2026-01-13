Studentessa scomparsa a Teolo al setaccio il Monte Madonna

Le ricerche della studentessa di 22 anni, Annabella Martinelli, scomparsa a Teolo (Padova), sono riprese questa mattina. Le operazioni si concentrano ancora sulla zona del Monte Madonna e del Passo delle Fiorine, nei Colli Euganei, dove erano stati avviati gli approfondimenti nelle giornate precedenti. La Prefettura ha deciso di proseguire con le ricerche, mantenendo alta l’attenzione sulla zona in attesa di eventuali sviluppi.

Sono riprese stamane a Teolo (Padova) le ricerche della studentessa di 22 anni Annabella Martinelli, dopo che ieri pomeriggio la Prefettura di Padova ha deciso di andare avanti con le ricerche ad oltranza e sempre nella zona del Monte Madonna e del Passo delle Fiorine, nel cuore dei Colli Euganei.

