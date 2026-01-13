Strutture socio-sanitarie e assistenziali | più ospiti divario Nord-Sud
Secondo i dati ISTAT del 2024, le strutture socio-sanitarie e assistenziali continuano a espandersi, con un aumento dei posti letto e dell’accoglienza. Tuttavia, persistono disparità regionali, con il Nord che presenta un’offerta più sviluppata rispetto al Mezzogiorno. Queste differenze evidenziano la necessità di interventi mirati per garantire un accesso equo ai servizi assistenziali su tutto il territorio nazionale.
ISTAT: crescono posti letto e accoglienza nel 2024, ma il Mezzogiorno resta carente rispetto al Nord. Al 1° gennaio 2024 il sistema delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie in Italia registra una crescita dell’offerta e degli ospiti, ma continua a mostrare forti squilibri territoriali. È quanto emerge dal nuovo rapporto ISTAT, che fotografa un settore sempre più centrale nella risposta ai bisogni legati all’ invecchiamento della popolazione e alla fragilità sociale, ma ancora lontano da un’equa distribuzione sul territorio. Più strutture e più posti letto. In Italia risultano attivi 12. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
