Stranger Things 5 | la teoria sul nono episodio segreto smentita anche dal documentario ufficiale

La teoria del Conformity Gate, che ipotizzava l’esistenza di un nono episodio segreto di Stranger Things 5, è stata smentita dal documentario ufficiale della serie. Secondo il materiale dietro le quinte, non ci sono prove dell’esistenza di ulteriori episodi oltre a quelli già rilasciati. Questa conferma chiude definitivamente uno dei dibattiti più discussi tra i fan dell’ultima stagione.

La teoria del Conformity Gate, secondo la quale sarebbe dovuto uscire o esisterebbe un nono episodio della quinta stagione, spinta in rete dai fan delusi dal finale, è pura fantasia Il nuovo documentario dietro le quinte di Stranger Things 5 sembra aver risolto definitivamente uno dei dibattiti più accesi tra i fan della serie. I fratelli Duffer sembrano aver smentito la teoria del "Conformity Gate", che ha alimentato le speculazioni sul finale della serie sin dalla sua uscita in streaming sulla piattaforma lo scorso 1° gennaio. Nella giornata di ieri, Netflix ha pubblicato in streaming One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 e proprio nel corso del documentario si smentisce indirettamente questa fantasiosa teoria dei fan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things 5: la teoria sul nono episodio segreto smentita anche dal documentario ufficiale Leggi anche: Stranger Things non ha un episodio segreto, smentita la teoria dei fan: cosa è successo sugli account Netflix Leggi anche: Nessun finale segreto per Stranger Things: smentita la teoria del “Conformity Gate”. Ma gli account Netflix fanno sperare i fan Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Stranger Things, la teoria del 'Conformity Gate'. Nuovo episodio?; Cos'è questa storia del finto finale di Stranger Things 5 e di un possibile nuovo episodio?; E se il vero finale di “Stranger Things” uscisse oggi? Tutto sulla teoria del Conformity Gate; Nessun finale segreto per Stranger Things: smentita la teoria del Conformity Gate. Ma gli account Netflix fanno sperare i fan. Stranger Things 5: la teoria sul nono episodio segreto smentita anche dal documentario ufficiale - La teoria del Conformity Gate, secondo la quale sarebbe dovuto uscire o esisterebbe un nono episodio della quinta stagione, spinta in rete dai fan delusi dal finale, è pura fantasia ... movieplayer.it

