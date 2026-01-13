Strage di Crans-Montana | niente arresti domiciliari per Jessica Moretti ma ritiro del passaporto e obbligo di firma Non avrebbe dato l' allarme e sarebbe fuggita la notte dell' incendio
Il tribunale di Sion ha disposto nuove misure per Jessica Moretti, coinvolta nella vicenda di Crans-Montana. Niente arresti domiciliari, ma il ritiro del passaporto e l’obbligo di firma. Secondo le accuse, avrebbe evitato di allertare le autorità e sarebbe fuggita durante l’incendio. La decisione segue il parere favorevole della procura e si inserisce nel quadro delle misure cautelari adottate nel procedimento.
Il tribunale delle misure coercitive di Sion, con il parere favorevole della procura, ha stabilito le nuove misure. Lei è l'intestataria del locale e testimonianze riportano che se ne sarebbe andata con l'incasso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
