Strage Crans-Montana | Jessica Moretti revocati i domiciliari il giallo dei bengala arrivati dall’Italia

Il Tribunale di Sion ha revocato gli arresti domiciliari a Jessica Moretti, coinvolta nella strage di Crans-Montana. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, riguarda anche il sospetto sull’origine dei bengala arrivati dall’Italia, utilizzati durante l’incendio che ha causato la morte di 40 persone nel locale Le Constellation. La decisione apre nuovi aspetti nell’indagine, mantenendo alta l’attenzione sulla dinamica dell’incidente.

Crans-Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti: la decisione del Tribunale di Sion. Non andrà agli arresti domiciliari Jessica Moretti, imprenditrice e comproprietaria insieme al marito Jacques Moretti del locale Le Constellation, teatro del devastante incendio della notte di Capodanno costato la vita a 40 persone. Il Tribunale delle misure coercitive del Cantone del Vallese, con sede a Sion, ha disposto la sostituzione della custodia cautelare con una serie di misure restrittive meno afflittive, accogliendo la proposta del pubblico ministero. Una decisione che segna un passaggio chiave nell’inchiesta più drammatica degli ultimi anni in Svizzera. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

