Strage a Crans-Montana Si calpestavano a vicenda | una foto conferma che l’uscita di sicurezza era bloccata

Una fotografia conferma che l’uscita di sicurezza durante la notte di Capodanno a Crans-Montana era bloccata, contribuendo a un quadro di caos e panico. Testimoni e indagati descrivono scene di calpestamenti, uscite chiuse e l’uso di candele pirotecniche vicino a materiali infiammabili, con numerosi minori coinvolti. La situazione ha evidenziato gravi carenze nella gestione della sicurezza durante l’evento.

Panico, uscite bloccate, candele pirotecniche a contatto con materiale infiammabile e molti minori. È il quadro ricostruito attraverso le testimonianze di indagati e testimoni sulla notte di Capodanno a Crans-Montana.

