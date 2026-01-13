Strage a Crans-Montana l’autopsia di Emanuele Galeppini sarà eseguita da medici di Roma

A Crans-Montana si è verificata una tragica vicenda, con l’autopsia di Emanuele Galeppini affidata a medici di Roma. La procura della capitale ha optato per questa scelta al fine di assicurare un procedimento accurato e uniforme negli accertamenti medico-legali, garantendo così la massima affidabilità delle analisi in un momento delicato.

La decisione della procura di Roma sarebbe stata presa per garantire uniformità e completezza negli accertamenti medico-legali. Il tribunale di garanzia di Sion: niente domiciliari per Jessica Moretti ma dovrà depositare i documenti e non potrà lasciare la Svizzera. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Strage a Crans-Montana, l’autopsia di Emanuele Galeppini sarà eseguita da medici di Roma Leggi anche: Strage di Crans-Montana, il 19 gennaio l’incarico per l’autopsia su Emanuele Galeppini Leggi anche: Crans-Montana, fissata la data dell'autopsia di Emanuele Galeppini Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Strage di Crans-Montana il 19 gennaio l’incarico per l’autopsia su Emanuele Galeppini; Crans Montana il 19 gennaio affidato l’incarico per l’autopsia sul corpo del sedicenne Emanuele Galeppini; Crans-Montana il pm ordina di bloccare le salme delle vittime italiane per l’autopsia; Il rogo di Crans-Montana Slitta l’autopsia su Tamburi Venerdì incarico ai periti. Strage a Crans-Montana, l’autopsia di Emanuele Galeppini sarà eseguita da medici di Roma - La decisione della procura di Roma sarebbe stata presa per garantire uniformità e completezza negli accertamenti medico- ilsecoloxix.it

Strage di Crans Montana. Indaga anche la Procura di Roma - Aperto un fascicolo di indagine con le ipotesi di reato di omicidio colposo e incendio ... rainews.it

Strage di Crans-Montana, il 19 gennaio l’incarico per l’autopsia su Emanuele Galeppini - Su incarico della Procura di Roma, i pm genovesi affideranno l’esame al medico legale Francesco Ventura. ilsecoloxix.it

Genova, il 20 gennaio l'autopsia sul corpo di Emanuele #cransmontana #shortnews

Dopo la strage di Crans-Montana la Svizzera riscopre la battaglia delle lingue. Nei media germanofoni, lassismo e omertà diventano improvvisamente tratti “francofoni”. Di @giostuzzi x.com

La frase di Jessica Moretti alla cameriera che era «come una sorellina» prima della strage di Crans-Montana - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.