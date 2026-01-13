Strage a Crans-Montana l’autopsia di Emanuele Galeppini sarà eseguita da medici di Roma

A Crans-Montana si è verificata una tragica vicenda, con l’autopsia di Emanuele Galeppini affidata a medici di Roma. La procura della capitale ha optato per questa scelta al fine di assicurare un procedimento accurato e uniforme negli accertamenti medico-legali, garantendo così la massima affidabilità delle analisi in un momento delicato.

La decisione della procura di Roma sarebbe stata presa per garantire uniformità e completezza negli accertamenti medico-legali. Il tribunale di garanzia di Sion: niente domiciliari per Jessica Moretti ma dovrà depositare i documenti e non potrà lasciare la Svizzera. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

