Storia di una farsa | dalla fuga di coach e giocatori ai comunicati di Antonini le tappe della fine sportiva del Trapani basket

La vicenda della Trapani Basket, iniziata con una penalizzazione, si è conclusa con la definitiva fuoriuscita del club. Dalla fuga di coach e giocatori ai comunicati ufficiali, si delineano le tappe di una crisi che ha portato alla fine di una realtà sportiva storica per la città. Questo testo ripercorre i momenti chiave di una vicenda che ha segnato la fine del progetto sportivo della Trapani Shark.

La stagione era iniziata con una "semplice" penalizzazione. Ora la Trapani Shark non esiste più. La farsa è giunta ufficialmente al capolinea. Il club di Valerio Antonini escluso dal campionato di Serie A con effetto immediato per "mancanza di uguaglianza competitiva". E adesso il girone di ritorno diventa un grande punto interrogativo. Le " non partite " e le sceneggiate delle ultime settimane lasciano spazio a una classifica rimodulata a 15 squadre (in cui è prevista una sola retrocessione, e non più due come da regolamento). Le promozioni, la corsa ai playoff e il PalaShark sold out sono già un lontano ricordo.

