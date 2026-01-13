Stop domenicale nei big market | Coop dà l’ok ed è subito scontro

Il dibattito sulle aperture domenicali dei supermercati riprende con forza, coinvolgendo istituzioni, imprese e sindacati. Recentemente, Coop ha annunciato una sospensione delle attività nei grandi market domenicali, generando reazioni e discussioni sul tema. La questione riguarda aspetti economici, sociali e lavorativi, riflettendo le diverse posizioni sulla regolamentazione delle attività commerciali nei giorni di riposo.

Forlì, 13 gennaio 2026 – Il tema delle aperture domenicali dei supermercati torna ciclicamente al centro del dibattito politico ed economico e, ancora una volta, divide istituzioni, imprese e sindacati. A riaccendere la discussione è stata nei giorni scorsi la proposta del presidente di Ancc-Coop, Ernesto Dalle Rive, che ha rilanciato l'ipotesi di una chiusura domenicale dei grandi punti vendita, riaprendo una ferita mai rimarginata da quando, nel 2011, il decreto 'Salva Italia' del governo Monti introdusse la liberalizzazione totale di orari e giorni di apertura. Il favore delle organizzazioni sindacali.

