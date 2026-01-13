Stop ai taxi per 24 ore | perché i tassisti hanno deciso di incrociare le braccia

Il settore dei taxi ha annunciato uno sciopero nazionale di 24 ore per martedì 13 gennaio, causando disagi nei servizi di trasporto urbano. Questa protesta si rende necessaria per evidenziare le difficoltà e le richieste dei tassisti, che hanno deciso di incrociare le braccia per un giorno. Una misura che interessa cittadini e pendolari, in un momento in cui la mobilità urbana richiede attenzione e dialogo.

Tornano i disagi per chi si sposta in città. Oggi, martedì 13 gennaio, è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del comparto taxi. La mobilitazione interesserà l'intero territorio nazionale.Le organizzazioni sindacali parlano di una mobilitazione senza precedenti negli ultimi mesi.

Martedì 13 gennaio stop nazionale dei taxi: 18 sigle in sciopero contro Uber e il vuoto normativo sugli Ncc. In gioco – dicono i tassisti – c’è il futuro di un servizio pubblico regolato. Articolo nei commenti - facebook.com facebook

