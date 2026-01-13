Stipendi perché da giugno 2026 potrai sapere quanto guadagnano i tuoi colleghi in busta paga
A partire da giugno 2026, sarà possibile conoscere gli stipendi dei propri colleghi grazie alla normativa europea sulla trasparenza salariale, entrata in vigore in Italia con scadenza il 6 giugno 2026. Questa misura mira a promuovere maggiore equità e trasparenza nelle aziende, permettendo ai lavoratori di avere informazioni sui livelli retributivi e favorendo un confronto più equo delle condizioni salariali.
Entro il 6 giugno 2026, l'Italia deve mettere in atto la direttiva Ue che riguarda la trasparenza salariale. La norma permetterà a ogni dipendente di chiedere all'azienda quanto, in media, guadagnano i suoi collegi che hanno un lavoro di pari valore. E, se ci sono delle differenze, sarà il datore di lavoro a dover spiegare perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it
