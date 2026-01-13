Stefani incontra le università | Borse di studio per chi sceglie di lavorare in Veneto dopo la laurea

Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha annunciato iniziative per migliorare l’attrattività delle università regionali. Tra queste, l’introduzione di borse di studio rivolte agli studenti che decidono di lavorare in Veneto dopo la laurea. Questa strategia mira a favorire il ritorno e la permanenza dei giovani nel territorio, sostenendo il loro percorso formativo e professionale.

