Stefani incontra le università | Borse di studio per chi sceglie di lavorare in Veneto dopo la laurea
Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha annunciato iniziative per migliorare l’attrattività delle università regionali. Tra queste, l’introduzione di borse di studio rivolte agli studenti che decidono di lavorare in Veneto dopo la laurea. Questa strategia mira a favorire il ritorno e la permanenza dei giovani nel territorio, sostenendo il loro percorso formativo e professionale.
Tra le linee programmatiche di governo del presidente del Veneto, Alberto Stefani, c'è quella di rendere più attrattive le università. Così, dopo aver annunciato l'apertura di un tavolo di coordinamento sul tema nel corso della conferenza stampa di Natale, questa mattina ha incontrato a Palazzo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Nei giorni scorsi ho avuto il piacere di incontrare, a Palazzo Balbi, il Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani. Un confronto proficuo, incentrato sul ruolo strategico dei giovani e dell’università per il futuro del territorio. Il Presidente ha ribadito con de - facebook.com facebook
