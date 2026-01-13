Stazione tra sicurezza e cantieri | Serve subito il posto di polizia

A seguito dei lavori in corso nella zona della stazione, si rende urgente un intervento per garantire maggiore sicurezza. La presenza di un nuovo cantiere evidenzia le trasformazioni in atto, ma sottolinea anche la necessità di rafforzare i servizi di sicurezza pubblica. È fondamentale trovare una soluzione immediata, come l’istituzione di un posto di polizia, per tutelare l’area e i cittadini che la frequentano quotidianamente.

Cantiere aperto in zona stazione. Per via dei lavori in corso, ovviamente, ma anche per raccontare i tentativi di metamorfosi di un’area sulla quale l’attenzione della cronaca resta purtroppo costante. Dopo l’arresto di un cittadino nigeriano che nei giorni scorsi si era scagliato contro i viaggiatori di passaggio, chi frequenta il comparto conferma la necessità di tenere la guardia sempre alta. "Il mondo è cambiato – commentano dalla Cooperativa Tassisti di Cesena, la cui sede è proprio a ridosso dei binari – e ovviamente il nostro territorio non fa eccezione. Certo, le stazioni di altre città sono zone più ‘calde’, ma questo non può essere un alibi per ridurre la portata delle criticità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

