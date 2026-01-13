Stati Uniti i predecessori di Jerome Powell denunciano l’offensiva contro la Fed

Tre ex presidenti della Federal Reserve degli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per l’azione legale promossa dall’amministrazione Trump contro la banca centrale. In una lettera condivisa, hanno sottolineato come questa iniziativa possa compromettere l’indipendenza della Fed e minare il suo ruolo di stabilizzatore economico. La questione solleva importanti interrogativi sulla tutela delle istituzioni finanziarie e sull’equilibrio tra politica e autonomia in ambito economico.

Stati Uniti, la Fed nel mirino del dipartimento della giustizia - L’11 gennaio Jerome Powell, presidente della Federal reserve (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti, ha annunciato che l’istituto è minacciato da azioni legali del dipartimento della giustizia. internazionale.it

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine contro Jerome Powell, presidente della Federal Reserve - La procura del distretto di Washington DC ha avviato un’indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve (la banca centrale degli Stati Uniti, comunemente detta Fed), i ... ilpost.it

