Stati Uniti i predecessori di Jerome Powell denunciano l’offensiva contro la Fed
Tre ex presidenti della Federal Reserve degli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per l’azione legale promossa dall’amministrazione Trump contro la banca centrale. In una lettera condivisa, hanno sottolineato come questa iniziativa possa compromettere l’indipendenza della Fed e minare il suo ruolo di stabilizzatore economico. La questione solleva importanti interrogativi sulla tutela delle istituzioni finanziarie e sull’equilibrio tra politica e autonomia in ambito economico.
Tre ex presidenti della Federal reserve (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti, hanno contestato un’azione legale dell’amministrazione Trump contro l’istituto, denunciando un uso politico della giustizia per minarne l’indipendenza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
