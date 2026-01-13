Stalking alla preside di Caivano arrestata bidella

Una collaboratrice scolastica di Caivano è stata arrestata per stalking nei confronti della preside Eugenia Carfora. La donna, nota per aver inviato numerosi messaggi social alla dirigente, è ora sotto processo. Il caso, emerso nel 2023, ha attirato l’attenzione mediatica: la Giugliano si recava quotidianamente da Napoli a Milano, affrontando difficoltà economiche per sostenere la permanenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ sotto processo per avere tempestato di messaggi social la preside di Caivano Eugenia Carfora (in una fiction Rai interpretata dall’attrice Luisa Ranieri) la collaboratrice scolastica Giuseppina Giugliano diventata un caso mediatico nel 2023 per avere scelto di recarsi ogni giorno al lavoro da Napoli al liceo “Boccioni” di Milano perché, fece sapere all’epoca, incapace di sostenere le spese di una permanenza in pianta stabile nella città meneghina. L’arresto, emesso su richiesta della procura di Napoli Nord, risale allo scorso mese di ottobre. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Stalking alla preside di Caivano, arrestata bidella Leggi anche: Giusy Giugliano, la bidella pendolare arrestata per stalking alla preside di Caivano Eugenia Carfora Leggi anche: Giusy, l’ex bidella pendolare fra Napoli-Milano arrestata per stalking alla preside di Caivano Carfora Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. L'ex bidella Giusy pendolare (Napoli-Milano) arrestata per stalking alla dirigente di Caivano, simbolo della dispersione scolastica; Giusy, l'ex bidella pendolare fra Napoli e Milano arrestata per stalking alla preside di Caivano Carfora; Giusy Giugliano, la bidella pendolare arrestata per stalking alla preside di Caivano Eugenia Carfora; Giusy Giugliano, la bidella pendolare tra Napoli e Milano arrestata per stalking nei confronti della preside di Caivano Eugenia Carfora. Stalking alla preside di Caivano, arrestata bidella - E' sotto processo per avere tempestato di messaggi social la preside di Caivano Eugenia Carfora (in una fiction Rai interpretata dall'attrice Luisa Ranieri) la collaboratrice scolastica Giuseppina Giu ... ansa.it

Giusy, l’ex bidella pendolare fra Napoli e Milano arrestata per stalking alla preside di Caivano Carfora - L'incredibile storia che lega la ex bidella pendolare tra Napoli e Milano che fece parlare qualche anno fa e la preside- fanpage.it

La bidella pendolare arrestata per stalking alla preside di Caivano - Giuseppina Giugliano è stata inizialmente trasferita nel carcere di Secondigliano, dove è rimasta per circa due mesi. ilfattovesuviano.it

Giusy Giugliano, la bidella pendolare arrestata per stalking alla preside di Caivano Eugenia Carfora

Dalla notorietà mediatica per i viaggi quotidiani Napoli-Milano al processo per stalking contro la preside di Caivano Eugenia Carfora. La storia di Giuseppina Giugliano finisce nelle aule di tribunale - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.