Stadio San Francesco ecco l' impianto di illuminazione a Led

L’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha recentemente completato l’installazione del nuovo impianto di illuminazione a LED presso lo stadio San Francesco. Questa modifica mira a migliorare l’efficienza energetica e la qualità dell’illuminazione dell’impianto sportivo, garantendo condizioni ottimali per eventi e allenamenti. La consegna formale dell’impianto alla società gestore segna un passo importante nel processo di modernizzazione delle infrastrutture sportive della città.

Giorni fa, l'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha proceduto alla consegna formale del nuovo impianto di illuminazione con fari a LED dello stadio San Francesco di Assisi alla società S.S.D. Nocerina Calcio 1910.La novitàLa consegna avviene nell'ambito dei lavori di riqualificazione.

