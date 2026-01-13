Le squadre del terzo turno della FA Cup 2025/26 sono in programma, con incontri che coinvolgono sia club di Premier League che di categorie inferiori. Tra le partite più attese, il Liverpool ospiterà il Barnsley, formazione di League One, segnando l’inizio delle sfide ufficiali di questa fase della competizione. La manifestazione rappresenta un momento importante nel calcio inglese, offrendo opportunità di confronto tra club di diversi livelli.

2026-01-12 20:48:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Liverpool ospita la League One Barnsley nel terzo turno della FA Cup per completare la prima serie di partite che coinvolgono le squadre della Premier League. I Reds arrivano in partita dopo uno 0-0 contro la capolista Arsenal, e sperano di raccogliere uno slancio più positivo nella seconda metà della stagione. Nel frattempo, Barnsley arriva nel Merseyside nel bel mezzo di una campagna deludente. Si trovano al 17° posto in classifica e sono a 10 punti dai playoff, il che significa che stanno per dare il massimo in questa competizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

La FA Cup su DAZN e Discovery+: come vedere le 32 partite del terzo turno in diretta tv e streaming - La FA Cup verrà trasmessa da DAZN e Discovery+ fino alla stagione 2027/2028: lo hanno annunciato i due broadcaster tramite un comunicato congiunto. goal.com