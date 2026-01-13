Spread mai così basso dal 2008 scende a 63 punti base | cosa cambia ora

Lo spread tra Btp e Bund si attesta a circa 63 punti base, livello mai così basso dal 2008. Dopo un'apertura a 61,3 punti, ha leggermente risalito, riflettendo le attuali dinamiche di mercato. Questa variazione segnala un miglioramento della percezione del rischio sovrano italiano e può influenzare le decisioni di investimento e le politiche economiche. È importante monitorare questi dati per comprendere meglio l’andamento economico e finanziario dell’Italia.

Lo spread tra Btp e Bund apre a 61,3 punti base in avvio di seduta, poi risale. Si tratta di un rialzo di due punti base rispetto all'apertura, che fissa lo spread a 63,05. Il calo tocca un nuovo minimo, mai più raggiunto in quasi 18 anni. Il rendimento del decennale italiano è quindi pari al 3,48%, mentre quello tedesco è al 2,84%. Secondo l'economista Andrea Ropa è un andamento temporaneo e non va inteso come una soluzione strutturale dei problemi economici dell'Italia, che presenta un debito pubblico enorme. Ha però effetti positivi sulla vita quotidiana, si può dire, perché i soldi che vengono risparmiati sotto forma di minore debito pubblico, di minori interessi sul debito pubblico pagati dal Tesoro, vengono reinvestiti in sanità, trasporti e welfare.

