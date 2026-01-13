OrizzonteScuola PLUS inaugura una sezione dedicata alle risorse operative relative allo Sportello PNRR e al Programma Nazionale 2021–2027. In questa sezione sono raccolti i documenti in arrivo e quelli già disponibili, offrendo un supporto concreto alle istituzioni scolastiche nella gestione delle opportunità e degli adempimenti previsti. Un punto di riferimento per comprendere e utilizzare al meglio i finanziamenti e le iniziative in corso.

OrizzonteScuola PLUS apre una sezione nella rivista Gestire la scuola con contenuti operativi su fondi PNRR e Programma Nazionale 2021–2027. L’obiettivo è aiutare dirigenti, DSGA e segreterie a gestire e rendicontare correttamente i finanziamenti, semplificando l’uso di Futura e SIF2127. Le linee di finanziamento trattate comprendono (DM 662023 – Formazione digitale; DM 652023 – STEM e lingue; DM . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Sportello operativo PNRR e PN 21-27 di supporto alle istituzioni scolastiche. I documenti in arrivo e quelli già disponibili

Leggi anche: Sportello operativo PNRR e PN 21-27 di supporto alle istituzioni scolastiche. I documenti in arrivo e quelli già disponibili

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Novara: Bravi, bravissimi gli insegnanti che invece di accanirsi sugli esercizi scelgono mostre e avventure. L'elogio del pedagogista ai “compiti di realtà”.

NextAppennino, operativo lo sportello territoriale a Norcia - E' operativo un nuovo sportello territoriale a Norcia accessibile gratuitamente alle imprese e ai potenziali beneficiari delle agevolazioni previste dal Fondo complementare ... ansa.it

NextAppennino, dopo Norcia apre un nuovo Sportello a Spoleto - A distanza di una settimana dall'apertura dello Sportello territoriale a Norcia accessibile, presso gli spazi DigiPass (in via Solferino), l'Agenzia regionale Sviluppumbria ... ansa.it

Il Pnrr allo sportello - Anzi, l'impressione che si ricava confrontandosi con le piccole aziende e con le associazioni di categoria è quasi ... milanofinanza.it

#Novità: apertura dello sportello lavoro di Città di Cornate d'Adda Il nuovo sportello sarà operativo a partire da mercoledì 14 gennaio 2026. Offre #consulenze e #orientamento, oltre al supporto nella ricerca attiva di #lavoro e opportunità di #formazione. Or - facebook.com facebook