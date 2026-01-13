Martedì 13 gennaio, OA Sport propone la guida completa agli eventi sportivi in programma oggi. Troverete orari, dettagli e tutte le informazioni su come seguire le competizioni in televisione e streaming, per rimanere aggiornati su tutte le discipline senza perdere nessuna occasione di appassionarsi.

Oggi, martedì 13 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sugli Europei di pallanuoto 2026, col Settebello alle prese contro un’altra avversaria che non dovrebbe impensierirlo più di tanto. Si parla della Slovacchia. Gli uomini di Sandro Campagna va in cerca di sicurezze. In primo piano poi gli sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpino e di snowboard alpino ad attirare l’attenzione degli appassionati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 13 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (martedì 13 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (martedì 6 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sport in tv oggi martedì 6 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi martedì 13 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Martedì la finale di Coppa Italia Di fronte K Sport e Tolentino Tizi | Faremo una grande prova; Programmi TV del pomeriggio di oggi | martedì 6 gennaio 2026.

Sport in tv oggi (martedì 13 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, martedì 13 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. oasport.it