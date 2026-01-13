Ecco la guida aggiornata degli eventi sportivi in tv e streaming di oggi, martedì 13 gennaio. In questa giornata troverete gli orari e il dettaglio delle competizioni in programma, per seguire tutto con chiarezza e comodità. OA Sport vi accompagna con informazioni precise e complete, offrendo un supporto utile per vivere al meglio le emozioni dello sport.

Oggi, martedì 13 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sugli Europei di pallanuoto 2026, col Settebello alle prese contro un’altra avversaria che non dovrebbe impensierirlo più di tanto. Si parla della Slovacchia. Gli uomini di Sandro Campagna va in cerca di sicurezze. In primo piano poi gli sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpino e di snowboard alpino ad attirare l’attenzione degli appassionati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 13 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (martedì 6 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (martedì 4 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sport in tv oggi martedì 6 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming; Martedì la finale di Coppa Italia Di fronte K Sport e Tolentino Tizi | Faremo una grande prova; Programmi TV del pomeriggio di oggi | martedì 6 gennaio 2026; Ascolti TV di martedì 6 gennaio 2026 | nuova sfida tra Rai1 e Canale 5.

Sport in tv oggi (lunedì 12 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Una nuova settimana si apre oggi, lunedì 12 gennaio, con una giornata sicuramente meno intensa rispetto all'ultimo weekend ma che si preannuncia comunque ... oasport.it