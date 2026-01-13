Sport e solidarietà a Ravenna un’iniziativa a sostegno della pediatria
A Ravenna, un evento dedicato a sport e solidarietà sostiene la pediatria locale. Organizzato dal collettivo Il Burnout in collaborazione con il Circolo Tennis Zalamella e il Bar Zalamella, l’iniziativa ha coinvolto la comunità con tornei di beach volley e calcetto, accompagnati da attività ludiche e giochi pensati per bambini. Un’occasione per unire l’attività sportiva a un gesto di solidarietà a favore della salute pediatrica.
L’iniziativa benefica, nata dalla collaborazione tra il collettivo Il Burnout e il Circolo Tennis Zalamella, con il supporto del Bar Zalamella, ha coinvolto la comunità attraverso due tornei sportivi – uno di beach volley e uno di calcetto – affiancati da attività ludiche e giochi pensati per i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Villaricca, “Virtus 7 stelle”: al palazzetto dello sport l’iniziativa “Un canestro di solidarietà”
Leggi anche: Sport e solidarietà. Bando di sostegno alle associazioni
ASD Babbobike, una stagione di sport e solidarietà: consegnati gli assegni per la beneficenza. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.