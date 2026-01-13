Sport e solidarietà a Ravenna un’iniziativa a sostegno della pediatria

A Ravenna, un evento dedicato a sport e solidarietà sostiene la pediatria locale. Organizzato dal collettivo Il Burnout in collaborazione con il Circolo Tennis Zalamella e il Bar Zalamella, l’iniziativa ha coinvolto la comunità con tornei di beach volley e calcetto, accompagnati da attività ludiche e giochi pensati per bambini. Un’occasione per unire l’attività sportiva a un gesto di solidarietà a favore della salute pediatrica.

