Sport cultura e partecipazione come sarà accolta la Fiamma Olimpica

A meno di un mese dalle Cerimonie Olimpiche e Paralimpiche, Verona si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica attraverso un weekend di eventi dedicati a sport, cultura e coinvolgimento della comunità. Un’occasione per vivere l’atmosfera delle Olimpiadi e rafforzare il senso di partecipazione collettiva in vista delle celebrazioni internazionali.

Coppa Sant'Agata 2026 Sport, cultura e tradizione nel segno della Patrona di Catania Il 31 gennaio e 1 febbraio 2026 torna la Coppa Sant'Agata, appuntamento che unisce sport e identità, inserito nel programma de La Settimana dello Sport Agatino.

