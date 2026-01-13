spinelli lancia il gambassi in zona play off il capraia vede la vetta

La Prima Categoria riprende il suo cammino con il Gambassi che conquista una vittoria importante contro l’Audace Legnaia, grazie a una rete di Spinelli. Con questo risultato, i termali si attestano al quinto posto in zona play-off, insieme alla Gallianese, rafforzando la loro posizione nella classifica. Intanto, il Capraia mira alla vetta del campionato, mantenendo alta la competitività del girone.

Torna in campo la Prima Categoria, e con essa torna a vincere il Gambassi, che apre il proprio girone di ritorno col successo di misura a Case Nuove contro l’Audace Legnaia: ai termali basta una rete di Spinelli per portare a casa i tre punti e attestarsi nella corsa ai play-off, avendo raggiunto la Gallianese al quinto posto. Scendendo in Seconda Categoria, nel girone F continua la marcia inarrestabile del Capraia, che raccoglie la sua settima vittoria consecutiva: davanti ai propri tifosi, arriva infatti il secondo 1-0 di fila, stavolta ai danni del San Lorenzo Campi, grazie alla rete di Pellegrini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

