spettacoli cancellati problemi di salute per la famosa attrice cosa succede

A causa di problemi di salute dell’attrice, sono stati cancellati due spettacoli dello spettacolo “Voce ’e notte”, previsti il 15 e 16 gennaio. La comunicazione è arrivata dal Teatro Pubblico Campano e dal Teatro Metropolitan di Sant’Anastasia, che hanno deciso di sospendere le rappresentazioni per rispettare le esigenze dell’artista. La situazione sarà monitorata e si attendono aggiornamenti sulle future date.

Sono stati annullati due spettacoli a causa di sopraggiunti problemi di salute dell’artista. A comunicarlo sono stati il Teatro Pubblico Campano e il Teatro Metropolitan di Sant’Anastasia, che hanno annunciato lo stop alle due date dello spettacolo “Voce ’e notte”, previste per il 15 e il 16 gennaio. In una nota congiunta, le due strutture spiegano che la decisione è stata presa per tutelare le condizioni di salute dell’attrice e cantante napoletana, oggi 72enne. Parliamo della grandissima Lina Sastri, uno dei volti più apprezzati del teatro e del cinema italiani. «A causa di sopraggiunti problemi di salute dell’attrice Lina Sastri – scrivono – lo spettacolo “Voce ’e notte”, in programma nei giorni 15 e 16 gennaio, è stato annullato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

