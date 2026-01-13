Spesa militare | 5,3 miliardi impegnati a dicembre dal governo Meloni ma sulle coperture tutto rinviato a marzo
A dicembre, il governo Meloni ha destinato 5,3 miliardi di euro alla spesa militare, inviando 14 programmi alle commissioni Bilancio e Difesa di Camera e Senato. Tuttavia, le coperture finanziarie sono state rinviate a marzo, lasciando in attesa chiarimenti sulle risorse disponibili per queste iniziative.
Nel solo mese di dicembre il ministero della Difesa ha trasmesso alle commissioni Bilancio e Difesa di Camera e Senato 14 programmi di spesa militare. Valore complessivo: 5,3 miliardi di euro. I fascicoli arrivano quando la sessione di bilancio è già una corsa a ostacoli e ogni passaggio pesa più per la velocità che per il merito. Così accade che le spese vengano messe in fila mentre le coperture restano fuori campo. Quei 14 programmi sono ovviamente all’interno di una sequenza già strutturale. Dall’inizio della legislatura, i programmi militari approvati o in via di approvazione sono 60. Il totale degli impegni di spesa è pari a 25 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
