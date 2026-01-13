Spesa gratis e fuga dal retro | 27enne denunciato per furto

I Carabinieri di Sorbolo Mezzani hanno identificato e denunciato un 27enne italiano per un furto avvenuto in un supermercato locale. L’attività investigativa, condotta con rapidità, ha portato alla conclusione delle indagini e alla presentazione degli atti alla Procura della Repubblica di Parma.

I Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani hanno concluso una veloce attività investigativa che ha portato alla denuncia, alla Procura della Repubblica di Parma, di un 27enne italiano ritenuto il presunto responsabile di un furto avvenuto in un supermercato della zona.

