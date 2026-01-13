Spesa gratis e fuga dal retro | 27enne denunciato per furto
I Carabinieri di Sorbolo Mezzani hanno identificato e denunciato un 27enne italiano per un furto avvenuto in un supermercato locale. L’attività investigativa, condotta con rapidità, ha portato alla conclusione delle indagini e alla presentazione degli atti alla Procura della Repubblica di Parma.
