Spesa gratis e fuga dal retro | 27enne denunciato per furto

I Carabinieri di Sorbolo Mezzani hanno identificato e denunciato un 27enne italiano per un furto avvenuto in un supermercato locale. L’attività investigativa, condotta con rapidità, ha portato alla conclusione delle indagini e alla presentazione degli atti alla Procura della Repubblica di Parma.

